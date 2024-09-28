نشر رواد على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو للناشط الشهير صلاح سندالة, المعروف بمساندته لقوات الدعم السريع.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر سندالة, في المقطع وهو يتغزل في الجيش وقادته البرهان وكباشي الذي وصفه بنار الضلع.
وبعد انتشار المقطع على السوشيال ميديا, ظهر الناشط صلاح سندالة وهو يرد في إحدى الصفحات الناشرة للمقطع قائلاً: (ده في الجاهلية قبل الإسلام).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. رواد مواقع التواصل ينشرون مقطع للناشط “الدعامي” صلاح سندالة يتغزل من خلاله في البرهان والجيش والأخير يرد: (ده في الجاهلية قبل الإسلام) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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