اردول: الحرب أحداث عابرة في تاريخ الشعوب ولكن القضايا والمطالب قديمة وباقية

يتطلع البعض ويحاول نسبنا لثنائيات الواقع السياسي التي تأسست بعد تاريخ ال(١٥) أبريل ٢٠٢٣م ، هذه المواعين لا تسع تطلعاتنا وقضايانا التي ظللنا نناضل من أجلها ونأمل لتحقيقها، نحن نعتبر وجهتنا وجهة ينبغي الانتساب لها، الحرب أحداث عابرة في تاريخ الشعوب ولكن القضايا والمطالب قديمة وباقية نتوارثها جيل بعد جيل، لا نتراجع عنها بل نزداد التمسك في التعبير عنها، وهي تثيرمومتر وبوصلة تقودنا نحو تحديد وجهتنا وتحليل الجهات القريبة والبعيدة والصديقة وكذلك المعادية لها.

مبارك اردول