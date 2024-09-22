المريخ يودع بطولة دوري أبطال أفريقيا

أخفق في التأهل لدوري المجموعات.. المريخ يودع بطولة دوري أبطال إفريقيا بخسارته بثنائية نظيفة أمام الجيش الملكي المغربي بلقاء الإياب على ملعب “الأمير موليتي الحسن”

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