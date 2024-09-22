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المريخ يودع بطولة دوري أبطال أفريقيا

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Hiba Ali 0 تبليغ

أخفق في التأهل لدوري المجموعات.. المريخ يودع بطولة دوري أبطال إفريقيا بخسارته بثنائية نظيفة أمام الجيش الملكي المغربي بلقاء الإياب على ملعب “الأمير موليتي الحسن”

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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