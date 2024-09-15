واصل عرسان “الترند” في السودان, إشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادهما وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو من حفل زفافهما الضجة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن العريس محمد الفاتح, رجل الأعمال المعروف قد أكمل زواجه من عروسته “مآب”, بأحد الفنادق الفخمة بالعاصمة المصرية القاهرة. الحفل الضجة أحياه بالغناء المطرب المصري الشهير حمادة هلال, والمطربة السودانية الشهيرة هدى عربي إضافة للمطرب الشاب علي الشيخ. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر محمد الفاتح, وعروسته في مقطع فيديو متداول حديثاً وهما سعيدين بالتنظيم الرائع للفرح. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور والفيديو.. رجل الأعمال السوداني وعروسته يواصلان إشعال مواقع التواصل بلقطات من حفل زفافهما الضجة بالقاهرة ويعبران عن سعادتهما بالتنظيم الرائع للفرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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