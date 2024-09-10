التامين الصحي تواثق اجتماع ضم مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية برئاسة الصندوق القومي للتأمين الصحي الدكتور الصديق الطيب وهب الله ومدير الإدارة العامة للخدمات الصحية لقوات الشرطة بالإنابة اللواء شرطة طبيب طارق حسن حاج علي بمكتبه ببورتسودان (الاثنين)، تواثق على وضع خطة مشتركة لتطوير الشراكة بين المؤسستين. وناقش الاجتماع كيفية تعزيز الشراكة والتوسع في تغطية منسوبي الشرطة واسرهم بالولايات. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر خطة مشتركة بين التامين الصحي والشرطة لتعزيز الشراكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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