الهندي عز الدين: المطلوب من حكومتنا رفض توصيات اللجنة وتعريتها

قال الكاتب الصحفي الهندي عز الدين بأن المطلوب من حكومتنا رفض توصيات اللجنة وتعريتها وإرسال رسالة قوية للمجتمع الدولي بأن السودان لن يوافق على دخول قوة أممية جديدة. الجزيرة – السودان

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