جهود رقابية مكثفة للمواصفات بولاية كسلا

نفذت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع كسلا ضمن جهودها لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني نفذت حملات تفتيشية مكثفة بمحلية كسلا ، وشملت الحملات سوق غرب القاش والسوق الشعبي وعدد كبير من البقالات والكافتريات ومحلات إطارات السيارات ومراكز توزيع الحديد والمغالق ضمن خطة الفرع للتفتيش الصناعي والخدمي. وأكدت الاستاذة نهلة محمد عبدالله محمد مدير فرع ولاية كسلا حرص الهئية علي تغطية جميع محليات الولاية ومراجعة أسواقها ودعت جموع المستهلكين للتبليغ الفوري عن السلع المنتهية وغير المطابقة للمواصفات. واشارت الي مواصلة الحملات التفتيشية لتغطي أسواق محليات غرب كسلا والحفائر ومحلية ريفي كسلا. وقالت أن الحملات تاتي تأكيداً علي حرص الهيئة على حماية المستهلكين في جميع أنحاء الولاية. وتابعت أن الحملات وجدت بعض المخالفات توزعت بين انتهاء صلاحية وسوء التخزين بالإضافة الي ضبط ومراجعة الموازين العاملة بالأسواق علاوة علي مصاحبة الحملة علي سحب للرطل وتوعية وتثقيف العاملين التزام بالتعامل بالكيلوجرام ومشتقاته في التعاملات التجارية. سونا

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