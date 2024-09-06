السودان والصين بحث أوجه التعاون في المشاريع الدفاعية والإستراتيجية

إستقبل رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن *عبدالفتاح البرهان* الخميس بالعاصمة الصينية بكين على هامش مشاركته في قمة منتدى التعاون الصيني – الإفريقي المدير العام لشركة نورينكو (NORINCO) السيد جين ديفان ، بحضور سفير السودان لدى الصين السفير عمر صديق ، والفريق أول ميرغني أدريس المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية. من خلال اللقاء أكد المدير العام لشركة نورينكو إستمرار التعاون في المشاريع الدفاعية والاستراتيجية المشتركة ووضع رؤية فاعلة لبرنامج إعادة الاعمار وتاهيل البنية التحتية للمنشآت الإستراتيجية. سونا

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