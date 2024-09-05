أطل التيك توكر السوداني الشهير أبو أحمد على متابعيه عبر مقطع فيديو بعد فترة طويلة من الغياب عن مواقع التواصل.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر التيك توكر الذي يلقب نفسه باسم الصاروخ الصيني في فيديو وهو يتحدث ويلوم متابعيه على عدم السؤال عنه طوال فترة غيابه.
أبو أحمد والذي حقق شهرة واسعة باستضافته للجنس اللطيف في جولاته على “تيك توك” أطلق على نفسه لقب جديد, ووصف نفسه بأنه (ملك الجكسي) وسط سخرية الجمهور والمتابعين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “التيك توكر” السوداني أبو أحمد يظهر بعد غيبة.. يلقب نفسه بملك “الجكسي” ويلوم متابعيه على عدم السؤال عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.