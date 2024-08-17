مفوض العون الإنساني: الوضع الإنساني مستقر وهناك نواقص بسبب الحصار

حرب السودان

أكد عثمان عبدالرحمن خوجلي مفوض العون الإنساني بالإنابة استقرار الوضع الإنساني في السودان عدا بعض النواقص بسبب الحصار مثل الحصار على الفاشر.

وقال لا توجد مجاعة مشيرا الى أن الامر يتطلب مزيدا من الجهود لمعالجة بعض الاسباب والتحديات.

وتأسف على موقف عبد العزيز الحلو قائد الحركة الشعبية شمال تجاه مصلحة شعب جنوب كردفان برفضه التوقيع على اتفاق إيصال المساعدات الإنسانية مع الحكومة من جنوب السودان ثم يتحدث عن المجاعة.

وقال إن تمرد الدعم السريع أضر بالعمل الإنساني، حيث تم نهب مخازن الغذاء العالمي في كل من نيالا والجزيرة والخرطوم كما تم نهب المخزون الدوائي، ونهب ٦ شاحنات لليونسف بدارفور، مشيرا الى تعرض معسكر ابو شوك للاستهداف المستمر.