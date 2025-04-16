الامارات | كوزمين قلق من خوض الشارقة نهائي "أبطال آسيا" على عشب اصطناعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبَر مدرب الشارقة الروماني كوزمين أورلايو عن تخوفه من أن يخوض الشارقة المباراة النهائية في "دوري أبطال آسيا للأندية 2" على عشب إصطناعي في حال مواجهة فريق ليون سيتي سايلروس السنغافوري يوم 18 مايو المقبل، إذا تأهل على حساب فريق سيدني أف سي الأسترالي وذلك بعد تأهل الشارقة إلى المباراة النهائية على حساب التعاون السعودي بعد فوزه عليه بهدفين نظيفين في مباراة الإياب التي أقيمت أمس على استاد الشارقة.

علما أن مباراة الذهاب بين الفريق السنغافوري ونظيره الأسترالي انتهت بفوز الأول بهدفين نظيفين و ستقام الإياب بين الفريقين، اليوم، في أستراليا لتحديد الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة الشارقة.

وقال كوزمين في تصريحات صحافية عقب مباراة الفريق أمام التعاون: "تفاجأت بالملعب التي أقيمت عليه مباراة الفريق السنغافوري أمام سيدني أف سي الأسترالي في مباراة الذهاب في سنغافورة ، إذ أن أرضية الملعب لا تليق بمباراة نهائي البطولة الآسيوية كونه عشب اصطناعي ".

وأضاف كوزمين مازحا: "رغم أن عمري 56 عاما لكنه حاليا أصبح 70 عاما بعد مباراة الشارقة أمام التعاون وذلك نتيجة الضغوطات الكبيرة".

وأشار مدرب الشارقة إلى أن الفرحة التي عمت الجميع في الإمارات تعني لهم الكثير بعد تأهل الشارقة إلى نهائي دوري أبطال آسيا وأن الفريق يجب أن لايكتفي بالوصول إلى المباراة النهائية وإنما الفوز بلقب البطولة.