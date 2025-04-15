دوري أبطال أوروبا: إنزاغي يحث إنتر على التخلص من عقدة استضافة بايرن

الرياص - اسماء السيد - ميلانو : حث المدرب سيموني إنزاغي فريقه إنتر، بطل ومتصدر الدوري الإيطالي، على التخلص من عقدة اللعب ضد بايرن ميونيخ الألماني على ملعبه "سان سيرو"، وذلك حين يستضيفه الأربعاء في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقطع إنتر شوطا هاما نحو بلوغ نصف النهائي بفوزه ذهابا في معقل بايرن 2 1، ليصبح أول فريق يسقط العملاق البافاري في "أليانتس أرينا" على صعيد المسابقة القارية الأم منذ 2021.

لكن على إنتر التخلص الآن من عقدته أمام بايرن الذي خرج منتصرا من زيارته الثلاث إلى معقل "نيراتسوري" في دوري الأبطال، بينها ذهاب ثمن نهائي موسم 2010 2011 حين فاز 1 0 لكن الفريق الإيطالي تأهل إلى ربع النهائي بفارق الأهداف المسجلة خارج الديار لفوزه إيابا 3 2.

وشدد إنزاغي على ضرورة أن ينسى فريقه النتيجة التي حققها ذهابا وتكرار الأداء الذي قدمه قبل أسبوع في ميونيخ، مضيفا "هناك فخر كبير عند هؤلاء اللاعبين والنادي بالطريقة التي يسير بها الموسم. لا يمكننا التفكير في النتيجة (مباراة الذهاب)، بل في الأداء الذي قدمناه، ولا يمكننا التفكير بنتائج المباريات السابقة بين الفريقين لأنها لم تكن دائما إيجابية. الشبان يعلمون ما يجب القيام به".

وتلقى المدرب البلجيكي لبايرن فنسان كومباني خبرا سارا باستعادة الفريق لخدمات الجناح الفرنسي كينغسلي كومان ولاعب الوسط ألكسندر بافلوفيتش.

واضطر كومباني للتعامل مع كثرة الإصابات في الأسابيع الأخيرة، أبرزها الظهير الكندي ألفونسو ديفيس ونجم المنتخب الألماني جمال موسيالا.

ومن المتوقع أن يبدأ المخضرم توماس مولر الذي أعلن قبل أيام رحيله في نهاية الموسم بعد 25 عاما بألوان النادي البافاري، أساسيا بعد تسجيله هدف الذهاب وتقديمه أداء جيدا ضد الغريم بوروسيا دورتموند نهاية الأسبوع المنصرم في الدوري المحلي (2 2).

وفي حال قرر كومباني الاعتماد على مولر الأربعاء، سيخوض مباراته الـ163 في دوري الأبطال وسينضم إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثالث على لائحة اللاعبين الأكثر مشاركة في المسابقة، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو (183) والحارس الإسباني إيكر كاسياس (177).

وعن مواجهة الأربعاء، أضاف إنزاغي "نعرف جيدا ما هو بايرن كفريق... إنه مليء بالمواهب. إنهم فريق شاب ومندفع، وعلينا الحرص على تقديم أداء رائع".

يسعى إنتر لتكرار ثلاثية الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا التي حققها تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عام 2010 حين فاز في نهائي المسابقة القارية على بايرن بالذات 2 0، ويؤمن لاعب وسطه الأرميني هنريخ مخيتاريان بقدرة الفريق الإيطالي في المنافسة على الألقاب الثلاثة الكبرى.

وقال بهذا الصدد "أعتقد أننا فريق جيد جدا ولهذا السبب ما زلنا ننافس على ثلاث جبهات، الكأس ودوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي"، مضيفا "نريد مواصلة النضال لأننا نلعب طوال الموسم، طوال العام، للفوز بشيء ما، وهذا العام قد يمنحنا الكثير".