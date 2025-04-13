شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم الأحد فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأحد؛ لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع حرس الحدود باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ موقف الزمالك وحرس الحدود فى الدوري

يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 35 نقطة بعدما حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مرات، وسجل لاعبوه 33 هدفا وتلقت شباكه 16، فيما يمتلك حرس الحدود 22 نقطة بالمركز التاسع، ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط، وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية، وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

2_ الزمالك يتفوق على حرس الحدود فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 15.65 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق حرس الحدود 3.50 مليون يورو.

3_ تاريخ مواجهات الزمالك وحرس الحدود

35 مباراة جمعت الزمالك وحرس الحدود، حقق الفارس الأبيض 19 فوزا مقابل 9 انتصارات لحرس الحدود، فيما انتهت 7 لقاءات بالتعادل، وسجل الزمالك 57 هدفا وتلقت شباكه 38 هدفا من حرس الحدود.

4_المواجهة الأولى والأخيرة بين الزمالك وحرس الحدود

المواجهة الأولى بينهما موسم 63 /64، فاز الزمالك (4 – 1) بالإسكندرية فى الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية وكان يطلق على حرس الحدود وقتها نادى السواحل، وسجل رباعية الزمالك نبيل نصير وعبده نصحى وفاروق السيد ومحمد شرشر.

انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري

5_أرقام بيسيرو مع الزمالك

وقاد البرتغالى جوزيه بيسيرو فريق الزمالك فى 13 مباراة، حقق الفوز فى 6 منها، وتعادل فى 6 مواجهات وخسر لقاء وحيد، لتسكن شباكه 11 هدفا ويسجل 20 هدفا "منها 3 أهداف اعتبارية".