شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خلال ساعات بين الزمالك وحسام عبد المجيد للاتفاق على تعديل العقد والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة، مع حسام عبد المجيد لاعب الفريق، للاتفاق على تعديل عقده مع الأبيض والمستمر حتى عامين ونصف.

وتوصل مسئولو الزمالك لاتفاق مع حسام عبد المجيد لاعب الفريق لتعديل عقده مع الأبيض والممتد إلى الموسم المقبل.

وقدم الزمالك عرضا لحسام عبد المجيد تصل قيمته إلى 6 ملايين جنيه فى الموسم، بدلا من مليون ونصف فى عقده الحالى، والذى يتساوى مع ناشئى الفريق رغم إمكانيات اللاعب الفنية ومستواه المميز، إلا أن اللاعب رفض العرض ، ليقوم مسئولو الزمالك برفع العرض المقدم إلى اللاعب بزيادة القيمة المالية، مع تحديد جلسة للاتفاق مع اللاعب.

ويلتقى الزمالك مع ستيلينبوش الجنوب أفريقى فى لاسادسة من مساء اليوم، فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، باستاد القاهرة.