الامارات | جمهور ليفربول يحرق قميص نجمه الكبير (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر جمهور ليفربول عن سخطه الكبير تجاه نجمه الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد الذي يستعد لحزم أمتعته للانتقال إلى صفوف ريال مدريد اعتباراً من الموسم المقبل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشجعي ليفربول يحرقون قميص أرنولد لعدم موافقته على عرض النادي التي سعت جاهدة للإبقاء على النجم الكبير في ملعب "آنفيلد" لكنه فضل الرحيل.

ويعتبر أرنولد (26 عاماً) من الأعمدة الأساسية في ليفربول وأحد أبناء النادي إذ ارتدى قميص "الريدز" منذ كان عمره 6 سنوات.