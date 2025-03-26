7 أخبار رياضة لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأربعاء، الموافق 26 - 3 - 2025 العديد من الأحداث الرياضية الهامة، جاء فى مقدمتها.. الزمالك يمنح بيسيرو تحديد مصير محمد حمدى مع الأبيض، وودية زد فرصة كولر لتجهيز مصابى الأهلى قبل موقعة الهلال

الزمالك يمنح بيسيرو تحديد مصير محمد حمدى مع الأبيض

منح مسئولو الزمالك قرار حسم موقف محمد حمدى لاعب الفريق والمنضم على سبيل الإعارة من إنبى إلى البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للفريق، لتحديد موقف اللاعب بالحاجة الى جهوده من عدمه خلال الفترة المقبلة.

ودية زد فرصة كولر لتجهيز مصابى الأهلى قبل موقعة الهلال

يستغل مارسيل كولر المدير الفني للأهلى مباراة فريقه الودية أمام زد مساء اليوم في تجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة، قبل مباراة الهلال السوداني يوم 1 أبريل المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الإسماعيلى يفقد محمد نصر أمام الاتحاد السكندرى فى الدورى للإيقاف

يفقد فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى، خدمات محمد نصر مدافع الدراويش أمام الاتحاد السكندرى المقرر لها الخميس 10 أبريل المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الهروب من الهبوط فى الدورى.

منتخب الشباب يعود من الدوحة بعد نهاية دورة قطر الدولية

تصل بعثة منتخب الشباب من الدوحة اليوم الأربعاء، بعد المشاركة فى بطولة قطر الدولية الودية بمشاركة منتخبات قطر والإمارات وكرواتيا، والتى أقيمت فى الفترة من 19 حتى 25 مارس الجارى.

منتخب مصر ضمن الثلاثى الأكثر حصدًا للنقاط فى تصفيات كأس العالم 2026

واصل منتخب مصر تألقه فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث أصبح ضمن الثلاثى الأكثر جمعًا للنقاط بعد مرور 6 جولات، برصيد 16 نقطة، متساويًا مع منتخبي تونس وكوت ديفوار.

غموض موقف شيكابالا وشلبى من مواجهة سيراميكا

مازال الغموض يسيطر على موقف الثنائى محمود عبد الرازق شيكابالا، ومصطفى شلبى لاعبا فريق الزمالك، من حيث المشاركة فى مباراة الفريق المقبلة أمام سيراميكا، في ظل الإصابة التى يعانى منها الثنائى.

الأهلى يترقب موقف الأولمبية بشأن طلب الاطلاع على رد الجبلاية والرابطة

يترقب مسئولو النادى الأهلى رد اللجنة الأولمبية على خطابه بشأن طلب الاطلاع على رد كل من رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصرى لكرة القدم على شكوى النادى بخصوص مباراة القمة، التى كان محددًا لها 11 مارس.