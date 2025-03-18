شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات مكثفة للجنة العليا المنظمة لبطولتى السوبر وأبطال الكئوس الأفريقيتين لليد والان مع تفاصيل الخبر

واصلت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السوبر الأفريقي لكرة اليد «رجال وسيدات» وبطولة الأندية الأفريقية لأبطال الكئوس «رجال وسيدات»، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والتي تقام في ضيافة النادي الأهلي خلال الفترة من 11- 25 مايو المقبل، تكثيف أعمالها وعقدت اجتماعًا مساء الإثنين، بحضور خالد العوضي مدير البطولة، ورؤساء اللجنة العاملة، وذلك للوقوف على آخر الترتيبات والمستجدات الخاصة بتجهيز الصالات والتسويق والترتيبات الأمنية ووسائل الانتقالات والخدمات ومراسم استقبال الوفود المشاركة، وسرعة الانتهاء من كافة الملفات والترتيبات الخاصة بالبطولتين.

وحرص طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة العليا المنظمة، على التعرف خلال الاجتماع على آخر المستجدات الخاصة باللجان العاملة وكافة الأمور المتعلقة بالتسويق، والتوجيه بسرعة الانتهاء من تجهيز اللوجو والشعار الخاصين بالبطولة، وكذلك كل ما يتعلق بالصالات وملاعب التدريب ومراسم إجراء القرعة والوفود المشاركة بها، والوقوف بشكل عام على كافة الترتيبات الخاصة بالبطولتين، ومواصلة دورة العمل في كافة الاتجاهات للخروج بتنظيم مثالي وبالصورة المشرفة التي تليق باسم الأهلي ومكانته.

وأضاف أن الاجتماعات سوف تتواصل خلال الأيام القادمة لإنجاز كافة الملفات المتعلقة بالبطولتين في وقت كاف، مع متابعة أعمال اللجان كل في اختصاصه، على أن يتم الانتهاء من تجهيز الصالات وحجز فنادق الإقامة ووسائل الانتقالات مع ضرورة التعاون بين جميع اللجان، وتسهيل مهمة الجميع للانتهاء من كل الترتيبات والملفات الخاصة بالبطولتين، وتسخير كافة الإمكانيات للخروج بتنظيم مثالي كعادة النادي الأهلي في جميع المحافل المحلية والإفريقية.