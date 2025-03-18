شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية من الجبلاية.. سمير زاهر يحصد 4 ألقاب أمم أفريقيا فى ولايته والان مع تفاصيل الخبر

شهد اتحاد كرة القدم تحقيق 4 ألقاب لكأس الأمم الأفريقية فى حقبة رئاسة سمير زاهر رئيس الاتحاد الأسبق، والذى توفى فى مارس 2018 وذلك خلال حقبتين مختلفتين.

وحصد منتخب مصر لقب أمم أفريقيا عام 1998 خلال فترة تولى سمير زاهر رئاسة الاتحاد من 1996 وحتى 1999، كما حقق المنتخب 3 ألقاب أمم أفريقيا متتالية مع الجيل الذهبى تحت قيادة حسن شحاتة المدير الفنى للمنتخب وقتها فى حقة سمير زاهر وذلك أعوام 2006، 2008، و2010.

ويعد سمير زاهر رئيس الجبلاية الأكثر تتويجًا بالألقاب طوال تاريخ الاتحاد المصرى لكرة القدم منذ تأسيسه عام 1921، فلم يحقق أى رئيس اتحاد أفريقى أو عربى الإنجازات التى حققها الرجل السبعينى؛ وفاز بأربع بطولات للأمم الأفريقية، بداية من مهمة 98 "المستحيلة" فى بوركينا فاسو، وانتهاء بثلاثية "الألفية" مع حسن شحاتة (2006 و2008 و2010)، ليحقق إنجازا غير مسبوق فى حصوله على البطولات القارية على مستوى أفريقيا وآسيا وربما أوروبا.

وأدخل زاهر التسويق الرياضى فى مصر لأول مرة، ثم وضع سعراً للدورى المصرى بدأ بـ3 ملايين جنيه، ووصل الآن إلى أكثر من 100 مليون جنيه فى الموسم الواحد.