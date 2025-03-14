شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يحذر من فقدان قمة الدورى ويرفض التفريط فى النقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، مع لاعبيه حول ضرورة التركيز فى كافة المباريات المقبلة وخاصة بطولة الدورى، وعدم التفريط فى أى نقاط خلال اللقاءات الحاسمة.

ورفض يورتشيتش التفريط فى أى نقطة خلال اللقاءات المقبلة، بعد التعادل السلبى مع المصرى البورسعيدى سلبيًا فى الجولة الأولى من منافسات الدور الثانى من مسابقة الدورى، وأكد المدير الفنى لبيراميدز أن البطولة تقترب من الفريق السماوى ويجب التركيز لحصدها مبكرًا وحسم اللقب لأول مرة فى تاريخ النادى.

كما شدد المدير الفنى لبيراميدز على اللاعبين بضرورة التركيز أيضًا فى مسابقة كأس مصر، وعدم التهاون فى أى لقاء، لاسيما وأن بيراميدز يستعد لمواجهة إنبى فى ربع نهائى الكأس غدًا السبت.