الامارات | الوصل يواجه السد القطري في ثمن نهائي «نخبة آسيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي الوصل مع السد القطري في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بعدما أنهى مبارياته بمرحلة المجموعات محتلا المركز الخامس، على واقع خسارته من الهلال السعودي 0-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على استاد زعبيل.

وجمدت الخسارة رصيد الوصل عند 11 نقطة خلف السد الذي حل رابعا برصيد 12 نقطة، فيما تصدرت الأندية السعودية الهلال والأهلي والنصر المراكز الثلاثة الأولى على التوالي.

ومن المقرر أن يقام الدور الثاني بنظام الإقصاء المباشر، إذ تُلعب مباريات الذهاب أحد يومي الثالث أو الرابع من شهر مارس المقبل، في حين تُجرى مباريات العودة أحد يومي 10 أو 11 من الشهر ذاته.

وتقدم الهلال بالهدف الأول عن طريق ماركوس ليوناردو، بعد كرة مرتدة من حارس الوصل تابعها في الشباك، «13».

وتمكن سالم الدوسري من تعزيز تقدم الهلال بعد كرة عرضية من عبد الله الحمدان، انقض عليها قبل الدفاع وأسكنها الشباك «49».