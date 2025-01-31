بطولة إسبانيا: غافي يجدد عقده مع برشلونة حتى عام 2030

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : مدد لاعب وسط منتخب إسبانيا لكرة القدم بابلو بايس غافيرا، المعروف بإسم غافي، عقده مع ناديه برشلونة "حتى 30 حزيران/يونيو 2030"، كما أعلن النادي الكاتالوني الجمعة.

انضم غافي (20 عاما) الى أكاديمية "لا ماسيا" في برشلونة قبل 10 سنوات وخاض أولى مبارياته الرسمية مع الفريق الأول في آب/أغسطس 2021 عندما كان عمره 17 عاما فقط، حسبما ذكر النادي في بيان.

ومنذ ذلك الحين، سجل 9 أهداف مع "البلاوغرانا"، لكنه عاد إلى الملاعب فقط في تشرين الأول/أكتوبر 2024 بعد غياب دام حوالي عام إثر تعرضه لإصابة في الركبة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 خلال مباراة ضد جورجيا في تصفيات كأس أوروبا 2024. وكان غافي مدد عقده للمرة الأولى عام 2022 وحتى عام 2026 وبهذا التمديد الجديد سيصل تواجده في الفريق الأول للنادي إلى ما يقرب من عشر سنوات. يلعب غافي أيضا مع المنتخب الإسباني حيث شارك في 27 مباراة دولية حتى الآن. لكن بسبب إصابته، غاب عن نهائيات كأس أوروبا صيف عام 2024 عندما توج "لا روخا" باللقب.