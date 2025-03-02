شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه يكشف سبب تقديمه طلب إحاطة ضد الأخطاء التحكيمية والتنظيمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك أنه تقدم بطلب إحاطة في البرلمان طلب فيه باستدعاء مسئولي اتحاد الكرة ولجنة التحكيم بسبب الأخطاء التحكيمية والتنظيمية الموجودة في بطولة الدوري.

وأشار المندوه في تصريحات لبرنامج زملكاوي، أن مجلس النواب لديه أدوات رقابية وحق دستوري في أن يقول أن هناك خلل في منظومة معينة في الدولة وهو ما قام به، مشيرًا إلى أنه لم يتحدث عن الأخطاء التي حدثت في مباريات الزمالك فقط لكن كل الأخطاء التنظيمية والتحكيمية التي حدثت في الدوري وأثرت على المسابقة.

تابع المندوه في طلبه إلى ضعف دور لجان التحكيم والانضباط الأمر الذى يؤدى إلى كثرة المشاكل والأضرار ببعض الأندية، وتراجع القيمة التسويقية وسمعة ومكانة المسابقة مع عدم تحقيق معايير العدالة والشفافية، وتكافؤ الفرص أمام جميع الفرق.

فى سياق مختلف استقرت لجنة التخطيط بنادى الزمالك على فتح ملف تجديد عقود لاعبى الفريق التي تنتهى آخر الموسم بعد مباراة إنبى المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

ويأتي اختيار لجنة التخطيط لهذا الموعد من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين، خاصة أن الفريق لم يحقق أي فوز في الثلاث مباريات الأخيرة حيث تعادل أمام بتروجت، والأهلى وزد فضلاً عن أن مباراة إنبى ستكون الأخيرة في الدور الأول حسب النظام الجديد للدوري الاستثنائي.