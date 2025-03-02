شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الزمالك وزد إف سى على مائدة عماد سليمان فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

يعكف عماد سليمان المدير الفني للنادى الإسماعيلى، على دراسة مباريات زد إف سى الأخيرة في الدوري، وعلى رأسها تعادله مع الزمالك بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة، للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف كتيبة مجدى عبد العاطى بحثاً عن استعادة الانتصارات الغائبة للقلعة الصفراء قبل ختام منافسات الدور الأول لبطولة دوري نايل.

وتلقى الإسماعيلى الهزيمة السادسة فى آخر 7 جولات بالسقوط أمام فاركو بهدفين دون رد في الجولة الـ16 للدوري، حيث يعود آخر فوز للإسماعيلى إلى 21 يناير الماضى عندما فاز على سموحة بهدف نظيف، ليتراجع الفريق إلى مناطق الخطر فى الجدول.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة زد إف سى المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

واشتعلت الأمور داخل صفوف نادى الإسماعيلى بعد هزيمة الدراويش أمام فاركو بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من دورى nile.

وواصل الإسماعيلى نتائجه السيئة ليتوقف رصيده عند 13 نقطة فى المركز السادس عشر بفارق نقطة واحدة عن مركز الهبوط.

وقدم حمد إبراهيم المدير الفنى استقالته من مهمة تدريب الدراويش بعد الهزيمة من الجونة بهدفين نظيفين، ليقبل مجلس الإدارة الاستقالة ويمنح عماد سليمان مهمة تدريب الفريق لنهاية الدور الأول.

وقاد عماد سليمان بمعاونة أحمد العجوز الفريق فى 3 مباريات حتى الآن، خسر من الأهلى برباعية نظيفة، ثم تعادل مع المصرى البورسعيدى سلبيا، وأخيرا سقط على أرضه أمام فاركو بهدفين، ويتبقى له مباراة فى الدور الأول أمام زد.