بطولة إسبانيا: إيسكو يقود بيتيس لاسقاط فريقه السابق ريال مدريد

الرياص - اسماء السيد - إشبيلية (إسبانيا) : مُني ريال مدريد بنكسة كبيرة في حملة الدفاع عن لقبه بسقوطه امام مضيفه ريال بيتيس 1 2 السبت ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل إيسكو، لاعب ريال السابق، هدف الفوز لنادي مدينة إشبيلية من ركلة جزاء (54) بعدما كان المغربي ابراهيم دياس منح النادي الملكي التقدم (10) قبل أن يعادل الاميركي جوني كاردوسو النتيجة لأصحاب الأرض (34).

وتجمد رصيد ريال عند 54 نقطة في مركز الوصافة بفارق المواجهة المباشرة مع برشلونة المتصدر الذي يلتقي ضيفه ريال سوسييداد الأحد مع فرصة ذهبية لتوسيع الفارق الى ثلاث نقاط عن غريمه التقليدي، فيما يملك أتلتيكو الثالث (53) فرصة التقدم الى الصدارة موقتا عندما يستضيف اتلتيك بلباو في وقت لاحق السبت.

وتنتظر ريال مواجهة صعبة امام جاره أتلتيكو في ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا، حيث يستضيف "ميرينغي" لقاء الذهاب الثلاثاء.

من جهته، عزز بيتيس رصيده الى 38 نقطة في المركز السادس المؤهل الى مسابقة الكونفرنس ليغ.

وغاب عن ريال لاعب وسطه الانكليزي جود بيلينغهام بداعي الايقاف، إضافة الى المدافع داني كارافاخال، البرازيلي إيدر ميليتاو، الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي وداني سيبايوس بداعي الإصابة.

"ضربة قاسية"

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في مؤتمر صحافي عن الخسارة الرابعة لفريقه هذا الموسم في لا ليغا "إنها ضربة قاسية، وعلينا أن نرد. إذا لعبنا بهذه الطريقة، فمن المؤكد أننا لن نفوز يوم الثلاثاء. لكنني آمل أن توقظنا هذه الهزيمة قليلا. في الآونة الأخيرة كنا أكثر تنظيما، وأكثر تماسكا... واليوم لم نتمكن من ذلك".

في المقابل، قال إيسكو الذي بدا منهكا في تصريحات لقناة موفيستار "أنا ميت... يتطلب الفوز بالمباريات الكثير من العمل، أمام ريال مدريد الذي يملك الكثير من الخيارات، الأمر صعب للغاية".

وتابع "في منتصف الشوط الأول، رفعنا من مستوى أدائنا، وأنا سعيد بالفوز على أفضل فريق في هذه الأيام".

وانتزع الضيوف التقدم على ملعب "بينيتو فيلامارين" عن طريق دياس بعد مرور عشر دقائق فحسب اثر هجمة جماعية شهدت 19 تمريرة قبل أن يحسمها دياس (10).

وهبط ايقاع المباراة بعد الهدف حيث لم يستطع أي من الفريقين تشكيل أي خطورة، حتى تمكن أصحاب الأرض من فرض التعادل.

ونجح كاردوسو في إشعال المدرجات بهدف رأسي اثر ركلة ركنية نفذها إيسكو وباغتت دفاع نادي العاصمة (54).

وشارك أنتوني جناح مانشستر يونايتد، المُعار الى بيتيس، في المباراة بعدما كان طرد الاسبوع الماضي لكن رابطة الدوري ألغت البطاقة الحمراء بحقه ليتمكن من تقديم مساهمة فعلية لفريقه من الناحية الهجومية.

وأنقذ الحارس البلجيكي تيبو كورتوا مرماه بتصد رائع بعدما ارتدت الكرة من ظهر المدافع الفرنسي اوريليان تشواميني في مستهل الشوط الثاني.

وكسب بيتيس اليد الطولى في المباراة ونجح في خطف التقدم من نقطة الجزاء عندما أمسك المدافع الالماني أنتونيو روديغر بخيسوس رودريغيس في خطأ واضح، فانبرى إيسكو الذي أنعش مسيرته بعد انتقاله الى بيتيس للركلة بنجاح ضد فريقه السابق محرزا هدفه السادس في جميع المسابقات (54).

واستبدل أنشيلوتي في الدقائق الـ 15 الاخيرة، مبابي، الذي واجه مشكلة في أسنانه قبيل المباراة، وحل مكانه البرازيلي أندريك الذي كان قد سجل هدف الفوز للريال في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا خلال منتصف الأسبوع امام ريال سوسييداد.

وجرب البرازيلي فينيسيوس جونيور حظه في محاولة لانقاذ فريقه لكن حارس بيتيس أدريان كان في المرصاد لتسديدته.