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الامارات | فليك: برشلونة تحدى التوقعات في 3 بطولات

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برشلونة - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | فليك: برشلونة تحدى التوقعات في 3 بطولات 1/2
  • الامارات | فليك: برشلونة تحدى التوقعات في 3 بطولات 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رأى المدرب الألماني لبرشلونة، هانزي فليك، أن فريقه تحدّى التوقعات هذا الموسم بقتاله على ثلاث جبهات، حيث يتصدر ترتيب لكرة القدم، وتأهل إلى ثمن نهائي ، ونصف نهائي الكأس المحلية.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني بفارق الأهداف أمام حامل اللقب، ويلعب في نصف نهائي كأس إسبانيا ضد أتلتيكو مدريد (تعادلا ذهاباً 4-4)، وسيواجه بنفيكا البرتغالي في ثمن نهائي دوري الأبطال الأربعاء المقبل في الذهاب.

ونتيجة قتاله على ثلاث جبهات، يجد برشلونة نفسه أمام جدول مزدحم، لكن فليك رفض التذمر قائلاً: «الفريق يقوم بعمل رائع حقاً، إنهم مركزون، لا أعذار، التركيز منصب على المباراة التالية فقط».

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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