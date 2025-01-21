شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينقب عن المواهب الجديدة فى مختلف المحافظات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن موافقة مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، على إقامة اختبارات خارج القلعة البيضاء، لانتقاء المواهب، وتحديداً مرحلة "البراعم" خلال الفترة المُقبلة.

وأكد بدر حامد، فى تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن الاختبارات ستقام في العديد من محافظات الجمهورية، لانتقاء المواهب بداية من مواليد 2011 وحتى 2016.

وأشار رئيس قطاعات كرة القدم، إلى أنه سيتم تحديد المحافظات التي ستقام بها الاختبارات بجانب المواعيد الخاصة بها خلال الأيام القادمة، عبر المركز الإعلامي والمنصات الرسمية الخاصة بالنادي.

من ناحية أخري، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره مودرن سبورت بالجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقى الزمالك مع مودرن سبورت فى السابعة من مساء يوم الخميس المقبل، باستاد القاهرة، حيث يدخل الزمالك المباراة بعد التغلب على إنيمبا النيجيرى بالجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.