شكرا لقرائتكم خبر عن باستور يطالب فراعنة اليد باستعادة روح لقاء كرواتيا أمام أيسلندا ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

طالب الإسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى لمنتخب اليد من لاعبى الفراعنة ضرورة استعادة روح مواجهة كرواتيا الأخيرة فى مباراة أيسلندا غدا الأربعاء فى أول مواجهات الدور الرئيسى ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، حيث تضم مجموعة الفراعنة فى الدور الرئيسى كلا من كرواتيا والأرجنتين وسلوفينيا وأيسلندا وكاب فيردى.

ويعقد باستور جلسات دورية مع اللاعبين فى حضور خالد فتحى رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس بعثة الفراعنة فى كرواتيا من أجل تحفيز اللاعبين لمواصلة التألق فى الدور الرئيسى.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب اليد مع نظيره سلوفينيا بعد غدا الجمعة، وأخيراً كاب فيردى يوم الأحد القادم، بينما يتنافس أيضا فى مواجهات الغد بخلاف مواجهة الفراعنة كلا من سلوفينيا مع الأرجنتين والسويد مع البرتغال وكاب فيردى مع كرواتيا وأمريكا مع اليابان والنرويج مع أسبانيا.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، فى تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ 29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.

وشهد الدور الأول تفوقا ملحوظا لمنتخب اليد بتحقيق العلامة الكاملة، حيث فاز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين بنتيجة 35-24 فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة.

وشهدت مباراة الأرجنتين أيضا ظهور عدد من اللاعبين بأداء باهر أمثال الحارس محمد على، ومحمد سند ويحيى خالد، فضلا عن على زين الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة.