شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن إقامة عزاء ميمي الشربيني الخميس المقبل بمسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

يقيم النادي الأهلي عزاء ميمي الشربيني نجم الفريق ومنتخب مصر الأسبق والمعلق الكروي الشهير، مساء بعد غد الخميس بمسجد عمر مكرم.

وشهدت الساعات الماضية رحيل ميمى الشربينى أحد نجوم النادى الأهلى فى فترة الخمسينيات والستينيات، وأسطورة التعليق الكروى ،عن عمر يناهز 88 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ولد الشربينى عام 1938 بالمنصورة، وبدأ ممارسة الكرة فى النادى المصرى عام 1953، وانتقل للأهلى عندما اكتشفه عبده البقال كشاف القلعة الحمراء فى إحدى المباريات لكلية التجارة جامعة القاهرة، وأعجب بمهارة اللاعب ميمى الشربينى، والذى كان لاعبا فى فريق المصرى القاهرى، فقام البقال باختباره فى مباراة ودية، وأخطر أمين شعير سكرتير الكرة وقتها بالأهلى برغبته فى ضم اللاعب، إلا أن شعير طلب التمهل حتى يتم تجهيز المقابل المادى الذى سيتم سداده للنادى الذى يلعب له الشربينى للحصول على الاستغناء الخاص به، لكن تدخل الزمالك فى الصفقة خلال فترة تجهيز الأهلى للمقابل المادى للحصول على الاستغناء الخاص باللاعب.