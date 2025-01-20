شكرا لقرائتكم موعد مباراة باريس سان جيرمان و مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 الجولة السابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تترقب جماهير كرة القدم حول العالم مباراة من العيار الثقيل بين باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا. لقاء يجمع بين فريقين يطمح كل منهما للتقدم في البطولة وتحقيق إنجازات قارية جديدة.

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موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

تُقام المباراة يوم الأربعاء 22 يناير 2025 في التوقيتات التالية:

20:00 بتوقيت غرينيتش.

23:00 بتوقيت السعودية.

22:00 بتوقيت مصر.

21:00 بتوقيت الجزائر والمغرب.

الوقت المثالي لجماهير العالم العربي لمتابعة اللقاء المرتقب بين الفريقين.

مكان إقامة المباراة

سيستضيف اللقاء ملعب بارك دي برانس في باريس، معقل فريق باريس سان جيرمان. الملعب الشهير يعد واحدًا من أبرز الملاعب في أوروبا، حيث يتميز بأجوائه الحماسية ودعمه المستمر للفريق الباريسي في مواجهاته الكبرى.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن متابعة المباراة عبر القنوات التالية:

beIN Sports HD 1 – بتعليق المعلق المبدع حسن العيدروس.

Canal + France.

SuperSport Maximo 1.

Digi Sport 1 HD Romania.

beIN Sports HD 1 English.

M+ Liga de Campeones 3.

Arena Sport 1 HD Premium Serbia.

TNT Sports 1.

هذه القنوات ستوفر تغطية شاملة للمباراة مع جودة عالية وتحليل متكامل.

توقعات النتيجة

المباراة ستكون من أقوى مباريات الجولة السابعة، حيث يتمتع باريس سان جيرمان بأداء هجومي قوي بوجود لاعبين مثل مبابي ونيمار، بينما يمتاز مانشستر سيتي بتركيز تكتيكي عالٍ بقيادة غوارديولا، مما يجعل المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات.

توقع النتيجة:

باريس سان جيرمان 2-2 مانشستر سيتي، في لقاء سيشهد أهدافًا حماسية وندية عالية حتى اللحظات الأخيرة.

تُعتبر مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي من أبرز المباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. مع تواجد نجوم كبار من الفريقين، سيكون اللقاء ممتعًا ومليئًا بالإثارة. لا تفوتوا متابعته عبر القنوات الناقلة في الأوقات المحددة.