شكرا لقرائتكم موعد مباراة جالطة سراي و دينامو كييف في الدوري الأوروبي 2024-2025 الجولة السابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق جالطة سراي التركي نظيره دينامو كييف الأوكراني في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الأوروبي. المباراة تمثل اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين في تعزيز مكانتهما في البطولة القارية.

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موعد مباراة جالطة سراي ودينامو كييف

تُقام المباراة يوم الثلاثاء 21 يناير 2025، في التوقيتات التالية:

15:30 بتوقيت غرينيتش.

18:30 بتوقيت السعودية.

17:30 بتوقيت مصر.

16:30 بتوقيت الجزائر والمغرب.

هذا التوقيت مناسب للجماهير لمتابعة المباراة بعد ظهر اليوم.

مكان إقامة المباراة

تُقام المباراة على أرضية ملعب رامس بارك، الذي يُعد معقل فريق جالطة سراي ويتميز بحماس جماهيره ودعمهم الكبير الذي يجعل من اللعب فيه تحديًا للفرق المنافسة.

طاقم التحكيم

سيقود اللقاء الحكم الإستوني كريستو توهفير، ويعاونه الطاقم التحكيمي التالي:

المساعد الأول: سيلفر كويف.

المساعد الثاني: ساندر ساغا.

الحكم الرابع: كيفين كايفوجا.

حكم الفيديو (VAR): ماركو لييفا.

مساعد حكم الفيديو (AVAR): جوناس جانوفيتس.

القنوات الناقلة للمباراة

ستُذاع المباراة عبر مجموعة من القنوات الرياضية العالمية، من أبرزها:

beIN Sports HD 4 – بتعليق المعلق محمد فوزي.

TRT 1.

Sky Sport Calcio 1.

توفر هذه القنوات تغطية مميزة للمباراة بجودة عالية مع تحليل شامل قبل وبعد اللقاء.

توقعات النتيجة

من المتوقع أن تكون المباراة تنافسية إلى حد كبير، حيث يسعى جالطة سراي للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، بينما يعتمد دينامو كييف على خبرته الأوروبية وتنظيمه الدفاعي.

توقع النتيجة:

جالطة سراي 2-1 دينامو كييف، مع احتمالية أن يحسم الفريق التركي المباراة في الدقائق الأخيرة.

تُعتبر مباراة جالطة سراي ودينامو كييف مواجهة هامة في مشوار الفريقين في الدوري الأوروبي. بين الطموح التركي والخبرة الأوكرانية، من المتوقع أن نشهد مباراة مليئة بالإثارة والتنافس. لا تفوتوا متابعة اللقاء عبر القنوات الناقلة في التوقيتات المحددة.