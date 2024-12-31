شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصري وسيراميكا فى الدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي النادي المصري ، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، بنظيره سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي، خلال اللقاء الذي يقام باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري، حيث يبحث كل فريق عن حصد الثلاث نقاط والتقدم نحو قمة جدول المسابقة.

موعد مباراة المصري وسيراميكا

مباراة المصري وسيراميكا في الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء، وتعتبر مباراة سيراميكا بمثابة البروفة الأخيرة للنادي المصري، قبل استئناف رحلة الكونفدرالية، حيث يلتقي المصري مع الزمالك الأحد 5 يناير المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

أرقام المصري وسيراميكا في الدوري

وتوقف رصيد المصري عند النقطة 11 في مسابقة الدوري بعد الهزيمة من الأهلي بثنائية نظيفة في الجولة الماضية، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز فى 3 مواجهات وتعادل في اثنتين، وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

بينما على الجانب الآخر، حصد سيراميكا 11 نقطة، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في 3 لقاءات، وتعادل في مباراتين وخسر واحدة، وسجل لاعبو سيراميكا 10 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرى.

القناة الناقلة لمباراة المصري وسيراميكا

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة سيراميكا والمصري في الجولة السابعة من الدوري، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.