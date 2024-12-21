شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتسلح بجماهيره اليوم أمام بيراميدز في دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الإسماعيلى في الثامنة مساء اليوم السبت، فريق بيراميدز على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دورى nile.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث خسر الإسماعيلى أمام إنبى بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما خسر بيراميدز من المصرى بهدف نظيف في نفس الجولة.



وطالب حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، اللاعبين بضرورة نسيان الخسارة من إنبى، والتركيز على مواجهة بيراميدز التي ستكون صعبة ويحتاج فيها كل اللاعبين لبذل أقصى جهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، وعمل على تصحيح أخطاء المهاجمين وإهدارهم الفرص السهلة أمام المرمى، مشددا على ضرورة استغلال كل الفرص من أجل تحقيق الفوز، متسلحا بوجود الجماهير.



ويفقد الإسماعيلى في مباراة اليوم الحارس أحمد عادل عبد المنعم الذى تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الضامة خلال مباراة إنبى، وسيعوضه الحارس كمال السيد الذى نزل بديلا خلال المباراة الماضية كما شارك أمام الحرس في كأس الرابطة.



ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر في ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمتين، سجل لاعبو الدراويش هدفا واستقبلت شباكهم هدفين.



في المقابل، يسعى الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، لاستعادة سكة الانتصارات مجددا في بطولة الدورى بعد السقوط أمام المصرى، وطالب اللاعبين بضرورة العودة من الإسماعيلية بالنقاط الثلاثة ليواصل التقدم في جدول الترتيب، محذرا من خطورة مرتدات الإسماعيلى التي يعتمد عليه من خلال سرعات نادر فرج وخالد النبريصى.



ويحتل فريق بيراميدز المركز الرابع قبل هذه الجولة برصيد 7 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مثله، سجل لاعبو بيراميدز 6 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.