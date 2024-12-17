شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مفاوضات الأهلى مع ماريانو دياز لاعب ريال مدريد السابق والان مع تفاصيل الخبر

خلال الساعات القليلة الماضية بدأت العديد من أسماء اللاعبين ترتبط بالنادى الأهلى للانضمام للأحمر خلال كأس العالم للأندية 2025 فى الولايات المتحدة، وكان ماريانو دياز لاعب ريال مدريد السابق من أبرز هذه الأسماء التى جذبت اهتمام الجماهير.

س: ما حقيقة مفاوضات الأهلي مع ماريانو دياز؟

ج: كشف دافيد أراندا وكيل أعمال ماريانو دياز لاعب ريال مدريد السابق حقيقة ما تردد عن مفاوضات الأهلي مع اللاعب، وقال أراندا في تصريحات تليفزيونية: "لم يتحدث معنا أحد من النادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب في الفترة الحالية ولا يوجد أي تواصل حتى الآن، أعلم أن الأهلي قد يكون يبحث عن مهاجم لدعم فريقه في الفترة المقبلة لكن حتى الآن لم يتحدث معنا أحد من أفريقيا بشكل عام".

س: ما موقف اللاعب حال التفاوض مع الأهلي؟

ج: أكد دافيد أراندا وكيل أعمال ماريانو دياز أن اللاعب لن يمانع في مفاوضات الأهلي، وقال دافيد: "حال وصول أي عرض رسمي بالطبع سنناقشه ولكن حتى الآن لم يحدث ذلك، وبالتأكيد ماريانو لن يمانع ذلك".

س: ماذا قالت الصحف العالمية بخصوص مفاوضات الأهلي مع لاعب ريال مدريد السابق؟

ج: ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الأهلي دخل في مفاوضات لضم الدومينيكاني ماريانو دياز لاعب ريال مدريد وإشبيلية السابق، وأوضحت ماركا: "يمكن لماريانو دياز أن يبدأ مغامرة جديدة في كرة القدم، وإعادة إطلاق مسيرته التي توقفت".

س: ما موقف اللاعب في الوقت الحالي؟

ج: انتهى عقد دياز مع إشبيلية مع نهاية الموسم الماضي ليبقى دون ناد منذ ذلك الوقت.

س: من ماريانو دياز؟

ج: يلعب ماريانو دياز صاحب الـ 31 عاماً في مركز المهاجم، وحصل ماريانو دياز على لقبين لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وخلال مسيرته لعب دياز لصفوف ريال مدريد، وإشبيلية الإسبانيين، وليون الفرنسي، ولعب دياز خلال 7 مواسم في الدوري الإسباني 69 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3، كما لعب 37 مباراة في موسمين مع ليون سجل خلالهم 18 هدفا وصنع 5.