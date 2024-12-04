شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجمون اختفوا عن الأضواء بعد فترة من التألق فى الدورى المصرى.. إيبوكا الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختفى بعض المهاجمين الذين تألقوا بشكل لافت للأنظار فى الدورى المصرى، خلال الفترة الحالية وأصبحوا دائما على مقاعد البدلاء ولا يشاركون بشكل أساسى بعد تراجع المردود الذين يقدمونه.

واتجهت بعض الأندية فى الدفع بالمهاجمين صغار السن فى الموسم الحالى مما أبعد بعض المهاجمين أصحاب الأسماء الكبيرة عن الأنظار بشكل لافت للأنظار.

ونستعرض أبرز هؤلاء المهاجمين الذين قلت مشاركتهم فى الدورى..

جون إيبوكا



يعد النيجيرى جون إيبوكا من أبرز المهاجمين الذين ظهروا فى الدورى فى المواسم الأخيرة، بعدما تألق بشكل كبير مع إنبى وكان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للقطبين، ثم انتقل إلى سيراميكا ليواصل التألق ليخرج معارا للدورى الليبي الذى شهد أيضا على تألقه، لكن فى الفترة الأخيرة أصبح على دكة بدلاء سيراميكا، ولم يشارك هذا الموسم سوى دقيقتين فى كأس السوبر وغاب عن مواجهات الفريق فى الدورى.

باسم مرسى



اختفى باسم مرسى "الحاسم" كما كان يحب أن يطلق عليه جماهير الزمالك عن الأضواء، بعدما قدم مواسم مميزة مع الإنتاج الحربى والزمالك ومنتخب مصر، جعله أحد أهم اللاعبين فى مركز المهاجم فى الفترة الأخيرة، ولكن انخفض مردود بعد رحيله من الزمالك سواء مع سيراميكا أو مع الإسماعيلى، وأخيرا انتقل إلى طلائع الجيش ولكن لم يشارك فى المباريات بشكل أساسى.

أحمد أمين قفة



يعد أحمد أمين قفة مهاجم إنبى من المهاجمين الذين قدموا مستويات قوية مع إيسترن كومبانى ثم مع إنبى فى الموسمين الماضيين، مما جعله ينضم لمنتخب مصر، ولكن تغير الحال هذا الموسم بعدما أصبح بديلا للثنائى رفيق كبو ويوسف لبيب فى إنبى وابتعد عن الصورة.