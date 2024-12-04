الامارات | النصر يحافظ على الصدارة «الخليجية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق النصر على دهوك العراقي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، أمس، في استاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال الأندية الخليجية.

وحافظ «العميد» على صدارة المجموعة الأولى، بعد أن رفع رصيده إلى النقطة العاشرة، مقابل خمس نقاط لفريق دهوك.

وتقدّم النصر بهدف مبكر عن طريق قائد الفريق، عادل تاعرابت، في الدقيقة 20 من هجمة منظمة وتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولم ينجح الحارس العراقي في التعامل معها، فيما أضاف علي مبخوت الهدف الثاني في الدقيقة 29 من انفراد تام بالمرمى، مستغلاً تمريرة عادل تاعرابت، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني هدأ أداء العميد ونجح دهوك في إحراز هدفه الوحيد في الدقيقة 57، عن طريق باشانج عبدالله الذي استغل تراخي خط دفاع النصر، لتنتهي المباراة بفوز النصر 2-1.