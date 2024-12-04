الامارات | الشارقة يتأهل لثُمن نهائي «أبطال آسيا 2»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل الشارقة للدور ثُمن النهائي في دوري أبطال آسيا للأندية «2»، بعد فوزه على مضيفه الوحدات الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المواجهة التي جمعتهما، أمس، في استاد عمان الدولي ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وتصدّر الشارقة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، فيما بقي الوحدات الذي ضمن أيضاً التأهل في المركز الثاني بـ11 نقطة.

وقدّم الشارقة مباراة كبيرة على مدار الشوطين، وترجم أفضليته في الشوط الأول بتسجيل هدف التقدم عن طريق كايو لوكاس «31»، لكن الوحدات عادل النتيجة بوساطة دانيال عفانة «38» من تسديدة رأسية، مستغلاً خطأ قاتلاً للحارس عادل الحوسني، وأضاف الشارقة هدفين في الشوط الثاني عن طريق لوان بيريرا في الدقيقتين «47» و«67».

وألغى حكم المباراة هدفاً للوان بيريرا بداعي التسلل.