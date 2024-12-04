كأس ألمانيا: ليفركوزن يواصل الدفاع عن لقبه ويبلغ ربع النهائي على حساب بايرن

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : واصل باير ليفركوزن حملة الدفاع عن لقبه وبلغ الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه بايرن ميونيخ متصدر الدوري بهدف نظيف الثلاثاء في لقاء شهد طرد حارس النادي البافاري مانويل نوير لأول مرة في مسيرته.

ويدين ليفركوزن في فوزه إلى البديل النيجيري نايثن تيلا الذي سجل الهدف الوحيد برأسية في مرمى الحارس البديل الإسرائيلي دانيال بيريتس (69) الذي دخل بدلا من مانويل نوير المطرود في الدقيقة 17.

وتوقّفت سلسلة اللاهزيمة لدى بايرن التي وصلت إلى ثماني مباريات في مختلف المسابقات، من بينها سبعة انتصارات.

وتأتي الخسارة المحلية الأولى هذا الموسم، بعد خسارتين في دوري أبطال أوروبا أمام أستون فيلا الإنكليزي وبرشلونة الإسباني.

في المقابل، واصل ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني شابي ألونسو تفوقه على بايرن ميونيخ في الفترة الأخيرة، بتحقيقه الفوز الثالث عليه في آخر خمس مباريات لم يذق فيها البافاري طعم الفوز.

وهذه الخسارة الأولى لبايرن أمام ليفركوزن على ملعب "أليانتس أرينا" منذ خسارته 1 2 ضمن الدوري في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وجاءت اللحظة المفصلية في المباراة حين أشهر الحكم البطاقة الحمراء لحارس بايرن المخضرم نوير الذي خرج من منطقة الجزاء بهدف إبعاد عرضية برأسه، لكنه اعترض طريق المهاجم الهولندي المنفرد جيريمي فريمبونغ (17).

وعلى إثر الطرد، اضطر المدرب البلجيكي فنسان كومباني الذي دخل المباراة من دون الهداف الإنكليزي هاري كاين المصاب، إلى إخراج الجناح لوروا سانيه وإشراك الحارس البديل الإسرائيلي دانيال بيريتس الذي لعب مباراته الأولى بعد 18 شهرا على انضمامه إلى النادي (19).

وهذه المرة الأولى التي يطرد فيها الحارس البالغ 38 عاما في 866 مباراة خاضها في مسيرته على صعيد الأندية والمنتخب الوطني.

مع ذلك، بقي بايرن الأخطر في الشوط الأول وحاول افتتاح التسجيل عبر الظهير النمسوي لايمر كونراد بتسديدة من داخل المنطقة إلى جانب القائم الأيمن (32).

وردّ عليه فريمبونغ سريعا حين وجد نفسه بمواجهة بيريتس الذي منعه من تسجيل الهدف (33).

واقترب ليون غوريتسكا من تسجيل هدف السبق لأصحاب الأرض برأسية جميلة تصدى لها التشيكي ماتاي كوفار (43).

وأنقذ السويسري غرانيت تشاكا ليفركوزن من فرصة هدف حين قطع الكرة من أمام المتوغّل كونراد قبل انفراده بالمرمى (45+2).

وحاول الدولي فلوريان فيرتس بتسديدة من داخل المنطقة إلى جانب القائم الأيمن للمرمى البافاري (51).

وفعلها البديل تيلا بعد ثماني دقائق على دخوله بدلا من المصاب التشيكي باتريك شيك، بعدما ارتقى برأسه لعرضية لعبها الإسباني أليخاندرو غريمالدو (69).

ودفع كومباني بثلاثة لاعبين دفعة واحدة بهدف التعادل لكن هجمات فريقه لم تشكّل خطورة على مرمى منافسه، ليودّع بايرن صاحب 20 لقبا في المسابقة، أكثر بـ14 لقبا من فيردر بريمن الثاني.

شتوتغارت يستعيد نغمة الانتصارات

عاد شتوتغارت إلى سكة الانتصارات وبلغ ربع النهائي بفوزه على ريغنسبرغ من الدرجة الثانية بثلاثية نظيفة.

افتتح الفرنسي أنزو ميلو التسجيل (10) وأضاف الياباني أنري تشييسو الثاني (19) قبل أن يوقّع نيك فولتيمايدي على الثالث (61).

وهذا الفوز الأول لشتوتغارت وصيف الدوري في الموسم الماضي، بعد خسارته أمام النجم الأحمر الصربي 1 5 في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، ثم تعادله مع فيردر بريمن 2 2 في المرحلة الثانية عشرة من الدوري.

ويأمل شتوتغارت الذي يحتل المركز التاسع في الدوري راهنا، بفارق أربع نقاط عن أقرب مركز مؤهل إلى دوري الأبطال، في مواصلة مشواره الناجح في الكأس وبلوغ النهائي للمرة الأولى منذ عام 2013 حين حلّ وصيفا لبايرن ميونيخ.

وتأهل أرمينيا بيليفيلد من الدرجة الثالثة بفوز مفاجئ على فرايبورغ سادس الدرجة الأولى 3 1.

وبعدما أهدر الكوسوفي فلورنت مسيلجا ركلة جزاء لفرايبورغ (18)، ردّ كريستوفر لانرت بالهدف الأول لأرمينيا بيليفيلد (28) وأضاف يوليان كانيا الثاني من ركلة جزاء (36).

وقلّص النمسوي ميخايل غريغوريش الفارق (63) لكن لويس أوبي أنهى الأمور بهدف ثالث (81).

وهذا الفوز الثاني لأرمينيا بيليفيلد الذي هبط من الـ"بوندسليغا" قبل ثلاثة مواسم، على فرايبورغ في آخر أربع مواجهات ضمن مختلف المسابقات (تعادلا في مباراتين).

واقتنص فيردر بريمن الفوز من ضيفه دارمشتات من الدرجة الثانية، حين سجل أنتوني يونغ هدفا قاتلا في الدقيقة 90+4.