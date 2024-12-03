7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء، 3 – 12 – 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، الأهلي يفحص وسام أبو علي قبل إعلان قائمة مباراة أورلاندو بيراتس، و الزمالك يكثف مفاوضاته مع فاركو لضم محمود جهاد.

الأهلي يفحص وسام أبو علي قبل إعلان قائمة مباراة أورلاندو بيراتس

يخضع وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، لفحص طبي خلال الساعات القادمة لتحديد موعد مشاركته فى التدريبات الجماعية، وكذلك موقفه النهائي من اللحاق برحلة فريقه إلى جنوب أفريقيا استعداداً لخوض مباراة أورلاندو بيراتس، أو استمرار غيابه بعدما غاب في المباريات الثلاث الماضية أمام الاتحاد السكندري والبنك الأهلي بالدوري واستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا.

حقيقة غياب محمد صبحى عن الزمالك أمام غزل المحلة بسبب السهر

غاب محمد صبحى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن مباراة غزل المحلة التي أقيمت بالأمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز وانتهت بفوز الأبيض برباعية نظيفة.

جمال علام يتعهد بإنهاء الملفات المُعلقة قبل تسليم المهمة لأبو ريدة

تعهد جمال علام رئيس اتحاد الكرة بإنهاء كل الملفات المُعلقة قبل تسليم المهمة للمجلس الجديد برئاسة هانى أبو ريدة، الذى سيبدأ عمله عقب إجراء الانتخابات يوم 10 ديسمبر الجارى.

أحمد عيد عبد الملك يعلن الرحيل عن غزل المحلة بعد الهزيمة من الزمالك برباعية

أعلن أحمد عيد عبد الملك الرحيل عن منصب المدير الفني لفريق غزل المحلة بالتراضي، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق من الزمالك بنتيجة 4 - 0، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين بالجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

أبو ريدة يفاضل بين ألماني وإنجليزي وفرنسي لإدارة لجنة الحكام

يفاضل هاني أبو ريدة ، الرئيس المحتمل لاتحاد الكرة فى المرحلة المقبلة، بين 3 خبراء أجانب لقيادة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الحسم عقب تولي المجلس المسئولية يوم 10 ديسمبر الجاري .

استمرار علاء نبيل فى منصب المدير الفني لاتحاد الكرة

استقر هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وقائمته على استمرار علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة فى منصبه خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم التنسيق بينه وبين اللجنة الفنية التي سيتم تشكيلها.

منتخب التايكوندو يحقق برونزية تاريخية ببطولة العالم للبومزا بهونج كونج

حصد منتخب مصر للرجال للتايكوندو المركز الثالث والميدالية البرونزية لفئة الماستر ببطولة العالم للبومزا المقامة حالياً بهونج كونج فى ظل منافسة شرسة.