شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف داري يشارك فى مران الأهلي الجماعي قبل رحلة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

شارك المغربي أشرف داري لاعب الأهلي في مران الفريق، الذي أُقيم صباح اليوم الإثنين، على ملعب التتش، قبل رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بيراتس في دوري أبطال أفريقيا.

وغاب المغربي أشرف داري عن مباريات الأهلي والتدريبات الجماعية بسبب إصابته الأخيرة في الكاحل.

وخاض الأهلي صباح اليوم تدريبات على ملعب التتش دون راحة بعد التعادل السلبي أمام البنك الأهلي أمس ، الأحد، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وسيتحدد موقف أشرف داري من رحلة جنوب أفريقيا ةخلال الساعات المقبلة وفقاً لرؤية الجهاز الفني للفريق بالتنسيق مع طبيب الفريق.

ويسافر الأهلي إلى جنوب أفريقيا بعد غد ، الأربعاء، لخوض مباراة أورلاندو بيراتس المقرر لها عصر الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدور أبطال أفريقيا.