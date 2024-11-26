شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب الشباب أمام تونس فى التصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

مباراة مصيرية يخوضها منتخب مصر للشباب مواليد 2005 ، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى، أمام نظيره التونسى في الجولة الختامية للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب 2025.

س: ما هو موعد مباراة المنتخب أمام تونس؟ ج:تقام مباراة منتخب الشباب أمام تونس في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد هيئة قناة السويس. س: ما هي فرص تأهل منتخب الشباب لأمم أفريقيا؟ ج:يدخل منتخب الشباب المباراة ولا بديل أمامه عن الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، خاصة أن المنتخب المغربى حسم صدارة التصفيات ويتبقى بطاقة واحدة للصعود إلى النهائيات يتنافس عليها المنتخبان المصرى والتونسى، ويمتلك منتخب مصر للشباب فى رصيده 4 نقاط، جمعها من التعادل مع الجزائر والفوز على ليبيا، بينما يتسلح منتخب تونس بـ6 نقاط جمعها من الفوز على الجزائر وليبيا؛ لذا فمنتخب نسور قرطاج يكفيه التعادل لحسم بطاقة التأهل لأمم أفريقيا، بينما لا بديل أمام الفراعنة عن الفوز للوصول إلى النقطة السابعة. س: ما هي التغييرات المنتظرة فى تشكيل المنتخب؟ ج:يجرى روجيريو ميكالى المدير الفنى تعديلات على تشكيل المنتخب أمام تونس، ومن المقرر أن يدفع المدير الفنى بأحمد عابدين أساسيا فى الدفاع بعد ظهوره بمستوى مميز فى التدريبات الأخيرة بجوار عبد الله بوستنجى، كما يتجه للدفع بفارس خالد فى وسط الملعب بجوار أحمد خالد كباكا. س: ما هي الغيابات المتوقعة عن المنتخب في مباراة تونس؟ ج:يغيب عن مباراة تونس من صفوف الفراعنة، معتز محمد للإنذار الثانى، ومحمد السيد للإصابة بمزق فى منشأ العضلة الأمامية ويحتاج للعلاج نحو 6 أسابيع طبقا لتصريحات الدكتور هاجد العنتيلى طبيب المنتخب، وتجدر الإشارة إلى غياب عدد كثير من لاعبي مصر عن هذه البطولة أبرزهم: محمد عبد الله ومحمد ابراهيم ومحمد حامد، واللاعب سليم طلب الذى صادفه سوء حظ بتعرضه للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية بعد دقيقة واحدة من مباراة مصر والمغرب فى افتتاح البطولة ويحتاج للعلاج نحو 6 أسابيع أيضا. س: ما هو التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني؟ ج:يعتبر التشكيل الأقرب لمنتخب مصر للشباب أمام تونس، هو عبد المنعم تامر في حراسة المرمى ، وأحمد عابدين وعبد الله بوستانجي وأحمد كباكا وفارس خالد ومحمود لبيب ومحمد سمير ومروان محمود وعمرو بيبو وأحمد شرف ومحمد زعلوك.