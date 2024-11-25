شكرا لقرائتكم خبر عن كولر وقائد الأهلي يتحدثان عن مباراة ستاد أبيدجان فى مؤتمر صحفي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يُعقد اليوم، الاثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بـ مباراة الاهلى وستاد أبيدجان للحديث عن هذه المواجهة المقرر لها مساء غد، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحضر المؤتمر من الأهلي مارسيل كولر المدير الفني وقائد الفريق، ويتحدث الثنائي عن مواجهة الغد ورؤيتهما لمباراة انطلاقة دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها آخر نسختين، كما يحضر من الفريق الإيفواري مدربه وقائده.

ويلتقي الأهلي مع بطل كوت ديفوار في السادسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة في حضور 30 ألف مُشجع ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان ، وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32.

