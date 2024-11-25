شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع اللمسات النهائية على خطة الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان في الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يضع السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للنادى الأهلى، الرتوش الأخيرة على خطة المارد الأحمر لمواجهة ستاد أبيدجان الإيفواري، المقرر لها مساء غد، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الاهلى مرانه الأخير الليلة ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي سيغيب عنها كريم فؤاد وعلى معلول ومحمد هانى ووسام أبو على بسبب الإصابة.

ويعقد كولر اجتماعاً مع لاعبى الأهلى الليلة للحديث عن أهمية الفوز بمباراة ستاد أبيدجان، ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32.