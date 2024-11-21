بطولة إنكلترا: تجدد إصابة ريس جيمس قائد تشلسي

الرياص - اسماء السيد - لندن : تعرض قائد تشلسي ريس جيمس لإصابة جديدة في عضلات فخذه، وسيغيب عن مباراة السبت المقبل ضد ليستر سيتي ضمن الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وكان جيمس عاد إلى الملاعب في تشرين الأول/أكتوبر بعد غيابه عن بداية الموسم بسبب الإصابة.

لكن مدرب تشلسي الإيطالي إنتسو ماريسكا كشف الخميس إن الظهير الأيمن الدولي البالغ 24 عاما لن يكون حاضرا في الرحلة إلى ملعب كينغ باور ستاديوم نهاية الأسبوع.

ويأمل ماريسكا في عدم ابتعاد لاعبه فترة طويلة عن الملاعب، لكن نظرا لتاريخ جيمس الحديث مع الإصابات، لن يخاطر الإيطالي كثيرا "آمل في أن تكون قصيرة. شعر بشيء، عليه الابتعاد وثم سنرى. هي العضلة الفخذية، مشكلة عضلية".

وعاني جيمس للتعافي من الإصابات في آخر موسمين، لكن ماريسكا واثق من تخطيه هذه المحنة "بالطبع. لكن في الوقت الحالي لا يحصل ذلك".

وانسحب كول بالمر وليفي كولويل من تشكيلة منتخب إنكلترا في الوقفة الدولية لعدم الجاهزية، كما يحوم الشك حول مشاركة البلجيكي روميو لافيا، الفرنسيَين مالو غوستو وويسلي فوفانا وجايدون سانشو.

وانتقد قائد المنتخب هاري كاين تسعة لاعبين فضلوا الغياب عن المباريات الدولية الأخيرة، مصرا أن تمثيل "الأسود الثلاثة" يجب أن يأتي قبل كل شيء.

وسرت تكهنات بأن المدربين أقنعوا لاعبيهم الدوليين بالابتعاد تجنبا للإصابات، في فترة مزدحمة من الموسم.

وعما إذا كان على تواصل مع معسكر المنتخب حيال انسحاب بالمر وكولويل، قال ماريسكا "بصراحة، واجهنا أرسنال وغبت لمدة أسبوع".