شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة جديدة على ركبة محمد هاني بالأهلي بعد انتهاء الأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

يخضع محمد هاني لاعب الأهلي لأشعة على الركبة لتحديد تطورات الإصابة التي تعرض لها منذ مشاركته في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك، ويغيب عن الفريق الأحمر منذ ذلك الحين.

وتحدد الأشعة التي سيخضع لها محمد هاني موقفه الطبي وتطورات البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب في الوقت الراهن، وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر.

وشهدت الفترة الماضية تركيب محمد هاني ركبة صناعية في الركبة لحماية منطقة الركبة، بعد تعرضه للإصابة بجزع في الرباط الصليبي الخلفي.

ويعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إلى القاهرة اليوم الخميس، قادماً من بلاده بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها مؤخراً بسبب توقف الدوري على خلفية الإجندة الدولية .

وسافر كولر إلى بلاده عقب مباراة زد التي أقيمت الخميس الماضي في الجولة الثانية من بطولة الدوري وفاز فيها الأهلي بهدف نظيف ليحصد المارد الأحمر 3 نقاط أخرى في بطولة الدوري ، ويعود المدرب السويسري لإستئناف بطولة الدوري التي يستهلها المارد الأحمر بمواجهة الإتحاد السكندري المقرر لها الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.