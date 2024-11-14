شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى: اتحاد الكرة ألزم الأندية باختبارات التسنين للناشئين.. ومتولى صفقة مميزة والان مع تفاصيل الخبر

علّق محمد مصيلحي، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، على إلزام اتحاد الكرة الأندية بإختبارات التسنين للناشئين، مؤكدا صعوبة لجوء الأندية للتزوير فى سن اللاعبين، خاصة على صعيد الأندية الكبيرة.

وأشار مصيلحي فى تصريح لبرنامج ملعب أون الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم عبد الجواد عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، إلى أن محمود متولى صفقة مميزة لتدعيم الدفاع وإضافة قوية، مشيرا إلى أنه صاحب التعاقد مع بابا سافيليو.

وكشف إمام محمدين، مدير قطاع الكرة بنادي الاتحاد السكندري، مؤخرا، أن الجهاز الفني بقيادة بابا فاسيليو اتفق على خوض مباراة ودية أمام سموحة في الثانية والنصف عصر الجمعة المقبل على استاد الإسكندرية، استعدادا لمواجهة الأهلي في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد انتهاء فترة توقف الدورى.