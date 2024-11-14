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وكيل محمد شريف يكشف حقيقة عودة اللاعب للأهلي وموقفه من الانتقال للزمالك

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القاهرة - سامية سيد - أكد سيد مصطفى، وكيل أعمال اللاعب محمد شريف، نجم فريق الخليج السعودي، أن عودة اللاعب إلى في الوقت الحالي أمر صعب، مشيراً إلى أن اللاعب يركز حالياً على مسيرته الاحترافية في الخليج.

وأكد مصطفى في تصريحات تلفزيونية، حيث نفى وجود أى اتصالات رسمية من النادي الأهلي للتفاوض على عودة شريف، مؤكداً أن كل ما يتردد حول هذا الأمر مجرد شائعات وأحاديث وكلاء.

وأوضح مصطفى أن رحيل شريف عن الأهلي كان بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي ورغبته في تمثيل منتخب مصر، مشيراً إلى أن اللاعب يطمح لتحديات جديدة في مسيرته الكروية.

وحول إمكانية انتقال شريف إلى نادي الزمالك أو بيراميدز، قال مصطفى إن كل شيء وارد، وأن اللاعب لاعب محترف ويحترم جميع الأندية، مؤكداً في الوقت نفسه أن هناك أندية خليجية تقدم عروضاً مغرية للاعب.

وأكد وكيل أعمال شريف أن اللاعب يعاني من إصابة بسيطة، ولكنه سيعود للملاعب خلال الأيام المقبلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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