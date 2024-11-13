شكرا لقرائتكم خبر عن فحص إمام عاشور بعد العودة لتدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يخضع إمام عاشور لاعب الأهلي لفحص طبي مع عودة فريقه لاستئناف التدريبات الجماعية عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين بعد الفوز على زد في بطولة الدوري المصري.

ويحدد الفحص الطبي موقف إمام عاشور من المشاركة في التدريبات، وإن كانت حالته مطمئنة وقد يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

واشتكى إمام عاشور من إجهاد في العضلة الخلفية وتم استبداله في مباراة زد، وبعدها أدى اللاعب برنامج تأهيلي بمعرفة الجهاز الطبي وبات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

على جانب آخر، فتح مسئولو النادي الأهلي ملف عودة محمد شريف مهاجم الفريق السابق والخليج السعودي الحالي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير القادم، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في النصف الثاني من الموسم الحالي.

ويخطط مسئولو النادي الأهلي للتعاقد مع محمد شريف مجانا في يناير، لاسيما وأن عقد اللاعب ينتهي مع ناديه بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادٍ في الميركاتو الشتوي.

ويجري مسئولو النادي الأهلي محاولات مع محمد شريف للحصول على الاستغناء الخاص به من ناديه مقابل ضمه بشكل مجاني، لاسيما وأن اللاعب لا يشارك بشكل أساسي مع الخليج ويوجد تفكير في رحيله وضم لاعب آخر في يناير القادم، وهو ما قد يساعد على عودة شريف للأهلي بشكل مجاني.

وفي حال رفض الخليج بيع محمد شريف في يناير قد يبدأ التفاوض على شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم الجاري في ظل الحاجة إلى جهود اللاعب في الفترة القادمة.

ويعاني الأهلي نقصا في مركز المهاجم الصريح، حيث لا يوجد سوى الفلسطيني وسام أبو علي ومحمود كهربا ومعهم المهاجم الشاب سمير محمد.