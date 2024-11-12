الامارات | مشجعون: الجمهور سيُوجد في المدرجات بكثافة لمؤازرة «الأبيض» أمام قيرغيزستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رؤساء روابط مشجعي أندية ومشجعون جاهزيتهم التامة للوجود في مدرجات استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، لمؤازرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، خلال مباراته المرتقبة، غداً، أمام قيرغيزستان ضمن الجولة الخامسة من الدور الثالث للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، لافتين إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه الجمهور في بث روح الحماس والجدية في أوساط اللاعبين من خلال الوجود في المدرجات، والتشجيع بصورة مثالية، وأشاروا إلى أن «الأعلام ومكبرات الصوت وقمصان المنتخب» ستكون حاضرة في المدرجات، مناشدين الجمهور دعم المنتخب، خصوصاً في هذه المرحلة المهمة التي يمر بها، حتى يتمكن من استعادة توازنه من جديد، بعدما تراجعت نتائجه في الجولات الأخيرة، مطالبين في الوقت ذاته اللاعبين بالجدية والتركيز والظهور المشرف في الملعب من أجل تحقيق الفوز، وحصد النقاط الثلاث، ورفع رصيد المنتخب إلى سبع نقاط، للاقتراب من صدارة المجموعة الأولى، وتجديد أمله في المنافسة من جديد على إحدى بطاقتي التأهل المباشر إلى المونديال.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «كل الترتيبات قد اكتملت لحضور جماهيري كبير في المدرجات، كما أن كل التسهيلات قد قُدمت للجمهور للوجود في ملعب المباراة لمساندة المنتخب، خصوصاً أن هذه المباراة تعد علامة فارقة بالنسبة لمسيرة المنتخب في التصفيات المؤهلة إلى المونديال».

وذكروا أن اتحاد الكرة يقدم جميع التسهيلات التي تمكّن وتحفز الجمهور للحضور إلى الملعب، مشيرين إلى أن التسهيلات التي يقدمها اتحاد الكرة تتمثل في توفير الحافلات مجاناً لنقل الجماهير إلى ملعب المباراة، وكذلك توفير تذاكر مجانية، خصوصاً لرابطة مشجعي المنتخب، فضلاً عن توفير مياه الشرب والأعلام، بجانب السلاسة في عملية دخول الجماهير إلى المدرجات.

ويحتل المنتخب حالياً المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى بأربع نقاط فقط، متأخراً بفارق الأهداف عن المنتخب القطري، في حين يتصدر منتخب إيران المجموعة بـ10 نقاط، ويحلّ المنتخب الأوزبكي ثانياً بالرصيد نفسه، ويأتي منتخب قيرغيزستان خامساً بثلاث نقاط، ويحل منتخب كوريا الشمالية في المركز الأخير بنقطتين فقط.

تسهيلات كبيرة

وأكد رئيس رابطة مشجعي نادي بني ياس، سعيد ربيع، أنهم كمشجعين جاهزون تماماً للوقوف خلف المنتخب في المدرجات، ودعمه بقوة حتى يتمكن من اجتياز مباراة قيرغيزستان، واصفاً وجودهم في الملعب لدعم المنتخب بالواجب، مشدداً على أن كل التسهيلات اللازمة قد قُدمت للجمهور من أجل تحفيزه للحضور إلى ملعب مباراة، وأضاف: «سبق أن حضرنا خلف المنتخب بكثافة في مباراتيه السابقتين أمام إيران وكوريا الشمالية، وسنكرر المشهد ذاته في مباراة الغد».

وكشف سعيد ربيع أن الأعلام ومكبرات الصوت ستكون حاضرة في ملعب المباراة بقوة.

تجهيزات مبكرة

من جهته، أكد رئيس مجلس جماهير بني ياس، حريز المنهالي، جاهزيتهم كمشجعين للحضور بكثافة في الملعب، والتشجيع بصورة مثالية، نظراً لأهمية المباراة في تعزيز حظوظ المنتخب في المنافسة على بطاقة التأهل، مطالباً لاعبي المنتخب بأن يكونوا في يومهم، وأن يؤدوا ما عليهم في الملعب، محذراً من الاستهانة بمنتخب قيرغيزستان بحجة أنه من أضعف منتخبات المجموعة.

وأضاف: «بدأنا منذ وقت مبكر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حث الجمهور على الحضور بكثافة إلى الملعب، ومساندة المنتخب حتى يجتاز هذه المرحلة، ويستعيد توازنه من جديد، بعد الخسارة التي تعرض لها أمام منتخب أوزبكستان في الجولة الرابعة، على الرغم من أنه لا يستحق الخسارة قياساً بالأداء الذي قدمه في المباراة».

فرصة ذهبية

ووصف مشجع المنتخب الوطني ونادي الوصل، حميد محمد، وجود المنتخب في المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة إلى المونديال بالفرصة الذهبية أمام لاعبي المنتخب لتكرار الإنجاز الذي تحقق قبل 34 عاماً، عندما تأهل المنتخب إلى مونديال إيطاليا عام 1990.

وأضاف: «كمشجعين في نادي الوصل نحن على تواصل مع روابط مشجعي الأندية من أجل تحفيز بعضنا بعضاً للحضور بكثافة خلف المنتخب الوطني، ونسعى دائماً ليكون هناك حضور كبير وفاعل للجمهور في الملعب، وأن يكون الحضور بأعلام الإمارات وقمصان المنتخب لتشكيل لوحة رائعة في ملعب المباراة».

وأشار حميد محمد إلى الانتهاء من كل التجهيزات التي قاموا بها كروابط مشجعين في الأندية، بالتنسيق مع اتحاد الكرة، للظهور بشكل متميز في المدرجات يسهم في بث روح الحماس والعزيمة في نفوس اللاعبين.

التسهيلات المقدمة إلى جمهور المنتخب

. توفير حافلات لنقل الجمهور الراغب في حضور المباراة في نقاط تجمع محددة.

. تذاكر مجانية للدخول إلى ملعب المباراة، خصوصاً لرابطة مشجعي المنتخب.

. توفير مياه الشرب والأعلام وأدوات التشجيع المختلفة التي يحتاج إليها المشجعون.

. السلاسة في عملية دخول الجماهير وخروجهم من المدرجات.