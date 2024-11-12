شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يدعم لاعبى منتخب مصر قبل مباراتى كاب فيردى بوتسوانا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، على زيارة لاعبي المنتخب والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وتقديم الدعم قبل مباراتي المنتخب مع كاب فيردي وبوتسوانا، ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ويبدأ منتخب مصر معسكره بمواجهة منتخب كاب فيردي مساء يوم الجمعة المقبل، على الاستاد الوطني في كاب فيردي، ويختتم مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن ثقته في قدرة اللاعبين والجهاز الفني على تقديم أداء مميز يعكس تطلعات جماهير الكرة المصرية، مشيدًا بروح الالتزام والانضباط التي يظهرها دائمًا لاعبي المنتخب خلال التدريبات والمباريات.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدعم الكامل الذى توليه الوزارة للمنتخب، حرصاً على تحقيق الاستقرار الذى يضمن تحقيق الفوز والنتائج المرضية فى كافة المنافسات المقبلة.

يذكر أن منتخب مصر تأهل رسميًا لأمم أفريقيا بتصدره ترتيب المجموعة الثالثة في التصفيات برصيد 12 نقطة.



وزير الشباب والرياضة مع عمر مرموش



أشرف صبحى مع مصطفى محمد



أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع أسامة فيصل



وزير الشباب والرياضة مع لاعبى منتخب مصر