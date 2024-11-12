شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي المصري والأهلي السعودي ‎في حفل اعتزال خالد مسعد بعد تأجيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقرر تأجيل حفل اعتزال النجم السعودي خالد مسعد، والذي كان من المقرر أن يشهد مباراة ودية تجمع بين فريقي الأهلي المصري و الأهلي السعودي.

‏‎وكان من المخطط أن تقام المباراة المرتقبة بين الاهلي المصري والأهلي السعودي على ملعب الجوهرة المشعة بجدة يوم 12 نوفمبر الجاري، إلا أن جمعية رعاية الرياضيين الخيرية بمنطقة مكة المكرمة قررت تأجيل الحدث إلى موعد لاحق في العام المقبل.



‏‎وأرجعت الجمعية أسباب التأجيل إلى "عدم تحقيق الأهداف المرجوة من حفل الاعتزال ورغبتها في ظهوره بأفضل صورة وبما يليق بتاريخ هذا النجم الكبير".



‏‎وكانت المباراة بين الأهلي المصري والأهلي السعودي تعد حدثًا رياضيًا استثنائيًا، حيث كان من المتوقع أن تشهد مشاركة عدد كبير من نجوم الكرة السعودية.



‏‎ويعتبر خالد مسعد أحد أبرز لاعبي كرة القدم السعودية في تاريخها، حيث حقق العديد من الإنجازات مع المنتخب السعودي والأهلي السعودي. وقد عبر مسعد عن سعادته باختيار الأهلي المصري للمشاركة في حفل اعتزاله، مؤكداً على حبه الكبير لهذا النادي.



‏‎ولم يتم تحديد موعد جديد لحفل الاعتزال حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.